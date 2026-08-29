Mutares im Sommer 2026: Rekord-Deals, beschleunigte Exits und ein abwartender Markt. So könnte man die Situation des Münchener Carve-Out-Spezialisten zusammenfassen. Schaut man sich die Nachrichtenflut der letzten Monate an, wäre es an der Zeit bald wieder was aus München zu hören. Also richitger Moment sich in der Aktie zu positionieren? Bisher verzeichnete Mutares in den Sommermonaten 2026 einige interessante Transaktionen - auf beiden Seiten. Natürlich von dem 2 Mrd SABIC-Brocken überstrahlt, aber hier muss jetzt gezeigt werden, das der Brocken nicht zu gross ist. Parallel arbeitet das Beteiligungsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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