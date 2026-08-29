© Foto: CFOTO - CFOTONeun ETFs zählen zu Bridgewaters 50 größten Positionen im zweiten Halbjahr 2026. Das zeigen Daten der US-Börsenaufsicht SEC. Viele der ETFs sind auch für deutsche Anleger erhältlich. Die vollständige Liste.
Enthaltene Werte: US4642867XXX,US7960502018,US4642872XXX,US4642872XXX,US78462F1XXX,US9220428XXX,IE00B0M63XXX,IE0032895XXX,US78378X1XXX,US4642885XXX,2455711,IE00B5BMRXXX,US78392B1070,IE00B3VVMXXX,US46434G1XXX,US9229083XXX,IE00BZ6V7XXX,IE00BYXYYXXX,US46434G7XXX,LU1900066XXX,DE000SLA9XXX,IE00BMG6ZXXX,IE000UBAWXXX,LU3086273XXXDen vollständigen Artikel lesen
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