Berlin - Mehr als jeder fünfte Deutsche gibt an, auswandern zu wollen, sollte die AfD auf Bundesebene an die Macht kommen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa hervor, über die die "Bild am Sonntag" berichtet.



Demnach stimmen 22 Prozent der Aussage zu: "Sollte die AfD auf Bundesebene an die Macht kommen, würde ich Deutschland verlassen." 60 Prozent stimmen dieser Aussage nicht zu. 18 Prozent machten keine Angabe oder sind unentschieden.



Zugleich halten 47 Prozent der Befragten die Aussage für zutreffend, dass Deutschland durch eine AfD-Bundesregierung Schaden nehmen würde. 36 Prozent widersprechen dieser Einschätzung. 17 Prozent machten keine Angabe.



Im Hinblick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September fragte Insa zudem nach möglichen politischen Konstellationen nach der Wahl. 43 Prozent meinen, ein Zusammenschluss aller anderen Parteien zu einer Regierungskoalition gegen die AfD würde die Partei zusätzlich stärken. 32 Prozent sehen das nicht so. 25 Prozent machten keine Angabe.



Auf die Frage nach einer möglichen Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt geben 33 Prozent an, eine absolute Mehrheit der AfD einer Koalition aller anderen Parteien vorzuziehen. 52 Prozent lehnen dies ab. 15 Prozent machten keine Angabe.



Für die Erhebung hatte das Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag von "Bild am Sonntag" insgesamt 1.001 Personen am 27. und 28. August befragt.





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