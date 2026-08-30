Ojo del Mar in a salt desert in the Jujuy Province, Argentina Unser Portfolio Deutschland 2026 liegt auf Rekordlevel, was natürlich sehr positiv ist. Und es speist sich vor allem aus einer glücklichen Hand bei der Einzelaktienauswahl. Ganz vorne natürlich zu nennen: Titel wie Infineon oder auch Allianz und Münchner Rück, die uns in den vergangenen Jahren und vor allem Monaten sehr schöne Gewinne gebracht haben, aber auch zuletzt SAP. Eine Aktie, die hinterherhinkte und langsam, aber jetzt ins Laufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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