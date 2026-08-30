Aarau - In Aarau im Schweizer Kanton Aargau hat die Polizei in der Nacht einen Großeinsatz gestartet, nachdem bei einer Pferderennbahn Schüsse auf eine Menschenmenge abgefeuert worden sind.
Wie die Polizei mitteilte, gibt es "mehrere Opfer". Ob auch Tote zu beklagen sind, blieb zunächst unklar. Die Kantonspolizei Aargau rief die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden. Weitere Informationen sollen folgen, da die Lage am frühen Morgen weiterhin unübersichtlich war.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand auf der Pferderennbahn das Techno-Festival "Aarau Rave VOL. 7" statt. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet großräumig ab. Die Polizei befindet sich weiterhin im Fahndungsmodus und bittet Personen, die über Videos oder Bilder des Ereignisses verfügen, diese zur Verfügung zu stellen. Neben der Kantonspolizei und der Feuerwehr sind mehrere Rettungsdienste im Einsatz. Ebenfalls wurde das Kantonale Katastrophen Einsatzelement des Kantons Aargau aufgeboten.
Wie die Polizei mitteilte, gibt es "mehrere Opfer". Ob auch Tote zu beklagen sind, blieb zunächst unklar. Die Kantonspolizei Aargau rief die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden. Weitere Informationen sollen folgen, da die Lage am frühen Morgen weiterhin unübersichtlich war.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand auf der Pferderennbahn das Techno-Festival "Aarau Rave VOL. 7" statt. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet großräumig ab. Die Polizei befindet sich weiterhin im Fahndungsmodus und bittet Personen, die über Videos oder Bilder des Ereignisses verfügen, diese zur Verfügung zu stellen. Neben der Kantonspolizei und der Feuerwehr sind mehrere Rettungsdienste im Einsatz. Ebenfalls wurde das Kantonale Katastrophen Einsatzelement des Kantons Aargau aufgeboten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur