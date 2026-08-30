Aarau - Bei den Schüssen bei einer Techno-Party in Aarau im Schweizer Kanton Aargau ist mindestens eine Person ums Leben gekommen. Nach vorläufigen Erkenntnissen haben die nächtlichen Schüsse im Aarauer Schachen ein Todesopfer und fünf zum Teil schwer verletzte Personen gefordert, teilte die Polizei mit.
Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft demnach noch. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau ist weiterhin mit einem Großaufgebot im Einsatz und hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand auf der Pferderennbahn das Techno-Festival "Aarau Rave VOL. 7" statt. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet großräumig ab. Neben der Kantonspolizei und der Feuerwehr sind mehrere Rettungsdienste vor Ort. Ebenfalls wurde das Kantonale Katastrophen Einsatzelement des Kantons Aargau aufgeboten.
Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft demnach noch. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau ist weiterhin mit einem Großaufgebot im Einsatz und hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand auf der Pferderennbahn das Techno-Festival "Aarau Rave VOL. 7" statt. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet großräumig ab. Neben der Kantonspolizei und der Feuerwehr sind mehrere Rettungsdienste vor Ort. Ebenfalls wurde das Kantonale Katastrophen Einsatzelement des Kantons Aargau aufgeboten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur