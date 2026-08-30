Für den DAX ging am Freitag eine überaus spannende und womöglich auch richtungsweisende Handelswoche zu Ende. Der Index musste einige Klippen umschiffen, ohne an diesen zu zerschellen. Der Mittwoch (26. August) lieferte mit der Veröffentlichung der PCE-Daten den ersten Höhepunkt der Woche. Dass an diesem Tag (nach Handelsschluss) die Nvidia-Daten und weitere Quartalszahlen aus dem Technologiebereich veröffentlicht wurden, erhöhte die Bedeutung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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