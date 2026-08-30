Berlin - In der Debatte um die Krankschreibung dringt der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf eine Termingarantie bei Ärzten.
"Die Krankschreibung ab dem ersten Tag ist Teil eines gesamten Pakets. Wir sollten nicht ausschließlich Verschlechterungen der Versorgung beschließen, es muss auch mal eine Verbesserung geben", sagte der SPD-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Damals hat sich die Koalition im Paket auf Verbesserungen durch eine Termingarantie bei Ärzten und ein Vorbeugegesetz geeinigt." So sei der Kompromiss in der Fraktion vorgestellt worden, "und so müsste er auch gleichzeitig umgesetzt werden", forderte Lauterbach, der inzwischen Vorsitzender des Forschungsausschusses im Bundestag ist.
Zuvor hatte Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) die Union zu Gesprächen über einen Verzicht auf die umstrittene Neuregelung der Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag aufgefordert - und war auf scharfen Widerspruch in der Union gestoßen.
"Die Krankschreibung ab dem ersten Tag ist Teil eines gesamten Pakets. Wir sollten nicht ausschließlich Verschlechterungen der Versorgung beschließen, es muss auch mal eine Verbesserung geben", sagte der SPD-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Damals hat sich die Koalition im Paket auf Verbesserungen durch eine Termingarantie bei Ärzten und ein Vorbeugegesetz geeinigt." So sei der Kompromiss in der Fraktion vorgestellt worden, "und so müsste er auch gleichzeitig umgesetzt werden", forderte Lauterbach, der inzwischen Vorsitzender des Forschungsausschusses im Bundestag ist.
Zuvor hatte Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) die Union zu Gesprächen über einen Verzicht auf die umstrittene Neuregelung der Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag aufgefordert - und war auf scharfen Widerspruch in der Union gestoßen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur