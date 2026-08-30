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Die TUI Aktie konnte sich in der vergangenen Woche recht spürbar behaupten. Der Konzern bringt mit Sundeals eine neue Billigmarke an den Start und öffnet damit ein großes Marktsegment. Aber vor allem charttechnisch wird es jetzt spannend, denn nur wenige Cent trennen die Aktie von einem möglichen, vielleicht sogar explosiven, Ausbruch nach oben. Wir schauen uns das Ganze für Sie genauer an und klären, was gerade wirklich los ist bei TUI.

Sundeals soll bzw. könnte den Unterschied machen

Die TUI-Aktie konnte sich zuletzt recht stabil behaupten, auch an solchen Tagen, wenn der MDAX eher schwächer notierte. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, aber Anleger schauen wohle eher schon einmal in weiser Voraussicht auf die kommenden Termine, denn Ende September präsentiert sich der Konzern bei einer Investorenveranstaltung. Dort dürfte es viel um Buchungslage und Kosten gehen. Spannend wird es auch strategisch, da TUI mit Sundeals eine neue Billigmarke gestartet hat. Allerdings vorerst nur in Großbritannien und wer in Deutschland günstig buchen will, greift weiter zu L'tur. Das Konzept ist einfach und übersichtlich gehalten: Flug und Hotel im Paket, alles andere kostet extra. Damit will TUI-Chef Sebastian Ebel einen Markt ansprechen, der immerhin ein Drittel des europäischen Reisegeschäfts ausmacht. Bislang hat der Konzern dort kaum Anteile. Die Zahlen selbst waren bislang eher durchwachsen, da die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Sommerbuchungen belastet haben. Diese lagen zeitweise sechs Prozent unter dem Vorjahr, aber seit Juli zieht die Nachfrage wieder an. Das Management hält bislang trotzdem an seiner Jahresprognose fest, ein operatives Ergebnis zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Euro soll drin sein. Bei den Analysten überwiegt der Optimismus. Die Deutsche Bank sieht bis zu 10,50 Euro, J.P. Morgan traut TUI sogar 12,20 Euro zu, das im Vergleich zum aktuellen Kurs schon deutliches Potenzial. Jefferies hingegen bleibt zurückhaltend und sieht den fairen Wert eher bei 7 Euro. UBS und Barclays liegen mit ihren Kurszielen irgendwo dazwischen.

Charttechnik

Charttechnisch ist gerade eine interessante Situation, die schon bald die Spannung lösen könnte. Die Aktie pendelt momentan knapp (wenige Cent) unter dem 50er SMA. Interessanter wird es beim 200er SMA. Der liegt bei 7,57 Euro. Das sind gerade mal rund 6 Prozent vom aktuellen Niveau entfernt. Schafft die Aktie diesen Sprung, wäre das ein absolut bullisches Signal, denn dann befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, sowohl mittel- als auch langfristig per Definition. Bisher bewegt sich der Kurs eher noch leicht seitwärts, aber mit Tendenz nach oben, seit dem Jahrestief von knapp über 6 Euro im April geht es Schritt für Schritt bergauf. Zwischen 7,70 und 8,00 Euro wartet allerdings eine zähe Widerstandszone, die es zu knacken gilt. Gelingt aber auch der Ausbruch darüber, wäre der Weg nach oben Richtung 10 Euro frei. Scheitert die Aktie erneut, dürfte sie vorerst in ihrer Handelsspanne gefangen bleiben.

Was tun?

Operativ läuft es solide bei TUI, aber eben noch nicht überragend. Die Prognose steht, trotz vorangegangener schwächerer Sommerbuchungen durch die Iran-Krise. Sundeals ist ein cleverer Schachzug, braucht aber wohl noch Zeit, um wirklich richtig Wirkung zu zeigen. Charttechnisch entscheidet sich hingegen wohl schon bald einiges, denn wenn die Marke von 7,58 Euro überwunden ist, könnte "die Post abgehen". Klar ist danach noch der Widerstandsbereich in Richtung 8 Euro der hartnackig sein könnte, aber mit dem entsprechend positiven Momentum könnte auch der Sprung über die 8 Euro gelingen. Für Vorsichte, lohnt es sich vielleicht daher eher noch abzuwarten, ob der Anstieg über die 8er Marke wirklich gelingt. Mutigere könnten schon jetzt eine Position eingehen, natürlich nur mit entsprechendem Stopp. Im Erfolgsfall lockt die Marke bei 10 Euro und eventuell auch mehr.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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