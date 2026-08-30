Berlin - FDP-Chef Wolfgang Kubicki fordert die Koalition auf, ihre Pläne für die Einführung der AU-Pflicht ab dem ersten Krankheitstag aufzugeben und durch einen neuen Bonus für Arbeitnehmer mit wenig Krankheitstagen zu ersetzen.
Die Debatte über die AU-Pflicht ab dem ersten Krankheitstag zeige, dass Probleme in Deutschland nur noch über Nachweis- und Dokumentationspflichten gelöst werden sollen, sagte Kubicki der "Rheinischen Post". Am Ende stünden mehr organisatorischer Aufwand, mehr Bürokratie, mehr Chaos und viel Frustration, kritisierte der FDP-Vorsitzende. Arbeitgeber sollten stattdessen einen steuerfreien Bonus zahlen dürfen, wenn Arbeitnehmer nicht krank werden. Das wäre ein "Anreiz ohne Gängelung", sagte Kubicki.
Die Union hatte die Pflicht zur Krankschreibung ab dem ersten Krankheitstag beim jüngsten Koalitionsausschuss durchgesetzt. Die SPD sieht das jedoch kritisch. SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas hält die Maßnahme nicht für sinnvoll.
Die Debatte über die AU-Pflicht ab dem ersten Krankheitstag zeige, dass Probleme in Deutschland nur noch über Nachweis- und Dokumentationspflichten gelöst werden sollen, sagte Kubicki der "Rheinischen Post". Am Ende stünden mehr organisatorischer Aufwand, mehr Bürokratie, mehr Chaos und viel Frustration, kritisierte der FDP-Vorsitzende. Arbeitgeber sollten stattdessen einen steuerfreien Bonus zahlen dürfen, wenn Arbeitnehmer nicht krank werden. Das wäre ein "Anreiz ohne Gängelung", sagte Kubicki.
Die Union hatte die Pflicht zur Krankschreibung ab dem ersten Krankheitstag beim jüngsten Koalitionsausschuss durchgesetzt. Die SPD sieht das jedoch kritisch. SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas hält die Maßnahme nicht für sinnvoll.
© 2026 dts Nachrichtenagentur