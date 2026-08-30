Kyrenia - In Nordzypern ist am frühen Sonntagnachmittag eine Passagierfähre kurz nach dem Ablegen von Kyrenia in Richtung des türkischen Hafens Tasucu gekentert.
Laut Berichten kenterte das Boot etwa zwei Kilometer nördlich der Küste von Kyrenia. Die türkisch-zypriotisch Küstenwache wurden zur Unglücksstelle entsandt, unterstützt von einem Rettungshubschrauber und mehreren weiteren Booten, die von Kyrenia aus zur Hilfe eilten. Die örtlichen Behörden bestätigten kurz darauf, dass sich insgesamt 259 Passagiere und acht Crewmitglieder an Bord des Schiffes befanden. Die Lage sei "ernst", hieß es.
Weitere Details über die Ursache des Unglücks oder den Zustand der Geretteten wurden zunächst nicht bekannt gegeben.
Laut Berichten kenterte das Boot etwa zwei Kilometer nördlich der Küste von Kyrenia. Die türkisch-zypriotisch Küstenwache wurden zur Unglücksstelle entsandt, unterstützt von einem Rettungshubschrauber und mehreren weiteren Booten, die von Kyrenia aus zur Hilfe eilten. Die örtlichen Behörden bestätigten kurz darauf, dass sich insgesamt 259 Passagiere und acht Crewmitglieder an Bord des Schiffes befanden. Die Lage sei "ernst", hieß es.
Weitere Details über die Ursache des Unglücks oder den Zustand der Geretteten wurden zunächst nicht bekannt gegeben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur