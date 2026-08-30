Kyrenia - Bei dem Fährunglück vor der Küste von Nordzypern sind am frühen Sonntagnachmittag offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens sechs Tote, sagte der Regierungschef von Nordzypern, Ünal Üstel, laut türkischen Medienberichten.
Die Passagierfähre war am Nachmittag kurz nach dem Ablegen von Kyrenia in Richtung des türkischen Hafens Tasucu gekentert. Laut Berichten geschah das Unglück etwa zwei Kilometer nördlich der Küste von Kyrenia. Die türkisch-zypriotische Küstenwache wurde zur Unglücksstelle entsandt, unterstützt von einem Rettungshubschrauber und mehreren weiteren Booten, die von Kyrenia aus zur Hilfe eilten. Die örtlichen Behörden bestätigten kurz darauf, dass sich insgesamt 259 Passagiere und acht Crewmitglieder an Bord des Schiffes befanden. Davon sollen mittlerweile mindestens 159 'Œgerettet worden sein.
Weitere Details über die Ursache des Unglücks oder den Zustand der Geretteten wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Die Rettungsmaßnahmen dauerten zunächst noch an.
Die Passagierfähre war am Nachmittag kurz nach dem Ablegen von Kyrenia in Richtung des türkischen Hafens Tasucu gekentert. Laut Berichten geschah das Unglück etwa zwei Kilometer nördlich der Küste von Kyrenia. Die türkisch-zypriotische Küstenwache wurde zur Unglücksstelle entsandt, unterstützt von einem Rettungshubschrauber und mehreren weiteren Booten, die von Kyrenia aus zur Hilfe eilten. Die örtlichen Behörden bestätigten kurz darauf, dass sich insgesamt 259 Passagiere und acht Crewmitglieder an Bord des Schiffes befanden. Davon sollen mittlerweile mindestens 159 'Œgerettet worden sein.
Weitere Details über die Ursache des Unglücks oder den Zustand der Geretteten wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Die Rettungsmaßnahmen dauerten zunächst noch an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur