Magdeburg - Zum Abschluss des dritten Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg 2:0 gegen Holstein Kiel gewonnen.



Dabei dominierten in der ersten Halbzeit zunächst die Gäste aus Kiel das Spielgeschehen, konnten jedoch ihre Chancen nicht in Tore ummünzen. Die Mannschaft von Tim Walter kontrollierte das Spiel mit hohem Ballbesitzanteil, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Magdeburger. Trotz einiger gefährlicher Situationen blieb es zur Pause beim torlosen Remis.



Nach der Pause änderte sich das Bild. Magdeburg kam besser ins Spiel und nutzte seine Chancen effizient. Die Tore für die Gastgeber erzielten schließlich Mateusz Zukowski in der 72. Minute und Luka Hyrylainen in der 81. Minute. Zukowski nutzte einen präzisen Querpass von Baris Atik, um die Abwehr der Kieler zu überwinden und den Ball aus zehn Metern ins Netz zu befördern. Hyrylainen erhöhte nach einer kurz ausgeführten Ecke per Kopf.



Für die Magdeburger geht es am kommenden Sonntag bei Hertha BSC weiter, die Kieler sind am Tag zuvor zu Hause gegen Nürnberg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern 1:2, SV Darmstadt 98 - Hannover 96 0:1.





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