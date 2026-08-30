D-Wave Quantum gehört zu den wenigen reinen Quantencomputing-Unternehmen, die bereits zahlende Kunden vorweisen können. Die Systeme des Unternehmens kommen inzwischen bei realen Produktionsaufgaben zum Einsatz, doch der technologische Fortschritt allein macht die Aktie noch nicht zu einem attraktiven Investment. Erste kommerzielle Erfolge sprechen für D-Wave D-Wave Quantum ist eine echte Ausnahmeerscheinung im noch jungen Markt für Quantencomputer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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