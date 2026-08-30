Die Aktie von Revolution Medicines hat mit der FDA-Zulassung von Rasonque einen entscheidenden kommerziellen Meilenstein erreicht. Gleichzeitig dürfte der Erfolg des Medikaments das Unternehmen für große Pharmakonzerne wieder deutlich interessanter machen, auch wenn der Preis für eine Übernahme inzwischen erheblich höher liegen dürfte. Rasonque verändert die Ausgangslage Am 26. August erteilte die US-Arzneimittelbehörde FDA Rasonque die Zulassung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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