Freiburg - Im ersten Sonntagsspiel der neuen Bundesliga-Saison hat der SC Freiburg 4:1 gegen Werder Bremen gewonnen.
Bereits in der 29. Minute brachte Yuito Suzuki die Gastgeber mit einem Kopfball nach einer Ecke von Beste in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Igor Matanovic mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 2:0, nachdem er von Ginter in Szene gesetzt wurde.
In der zweiten Halbzeit setzte Freiburg seinen dominanten Auftritt fort. Direkt nach Wiederanpfiff nutzte Suzuki in der 48. Minute eine Vorlage von Scherhant, um sein zweites Tor zu erzielen. Nur sieben Minuten später war es erneut Suzuki, der nach einem schnellen Konter über Matanovic einschob. Bremen gelang in der 76. Minute durch Dariusz Stalmach noch der Ehrentreffer, als er nach einer Ecke von Grüll per Kopf traf. Mehr war für die Gäste aber nicht drin.
Für die Breisgauer geht es am kommenden Samstag beim SC Paderborn weiter, Bremen ist zeitgleich gegen RB Leipzig gefordert.
Bereits in der 29. Minute brachte Yuito Suzuki die Gastgeber mit einem Kopfball nach einer Ecke von Beste in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Igor Matanovic mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 2:0, nachdem er von Ginter in Szene gesetzt wurde.
In der zweiten Halbzeit setzte Freiburg seinen dominanten Auftritt fort. Direkt nach Wiederanpfiff nutzte Suzuki in der 48. Minute eine Vorlage von Scherhant, um sein zweites Tor zu erzielen. Nur sieben Minuten später war es erneut Suzuki, der nach einem schnellen Konter über Matanovic einschob. Bremen gelang in der 76. Minute durch Dariusz Stalmach noch der Ehrentreffer, als er nach einer Ecke von Grüll per Kopf traf. Mehr war für die Gäste aber nicht drin.
Für die Breisgauer geht es am kommenden Samstag beim SC Paderborn weiter, Bremen ist zeitgleich gegen RB Leipzig gefordert.
© 2026 dts Nachrichtenagentur