Washington - Die USA sichern sich riesige Ölvorkommen in Venezuela. Es ist ein weiterer Schritt von US-Präsident Donald Trump nach der Gefangennahme des Ex-Staatschefs Nicolás Maduro, um direkt in die Ölindustrie des südamerikanischen Landes einzugreifen. Das Öl-Geschäft ist für Venezuelas Regierung die wichtigste Einnahme- und Devisenquelle. Das Land verfügt über die grössten Ölreserven der Welt mit schätzungsweise 303 Milliarden Barrel. Fragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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