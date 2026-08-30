3 Billionen US-Dollar für KI - doch wann zahlen sich die gigantischen Investitionen von Big Tech wirklich aus?
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