Aarau - Nach den tödlichen Schüssen bei einer Techno-Party im schweizerischen Aarau sind die Hintergründe der Tat weiterhin unklar.
"Es ist so, dass wir noch nicht wissen, wer für diese Tat verantwortlich ist und welches Motiv dahinter steht", teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntagabend mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt, einschließlich eines möglichen Terroranschlags oder Amoklaufs. Der Täter ist weiterhin flüchtig.
Bei dem Rave-Event wurden in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau getötet und fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand auf der Pferderennbahn das Techno-Festival "Aarau Rave VOL. 7" statt.
"Es ist so, dass wir noch nicht wissen, wer für diese Tat verantwortlich ist und welches Motiv dahinter steht", teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntagabend mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt, einschließlich eines möglichen Terroranschlags oder Amoklaufs. Der Täter ist weiterhin flüchtig.
Bei dem Rave-Event wurden in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau getötet und fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand auf der Pferderennbahn das Techno-Festival "Aarau Rave VOL. 7" statt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur