Die Musikverlage werfen dem KI-Unternehmen vor, tausende Songs illegal heruntergeladen und für das Training seiner Claude-Modelle genutzt zu haben. Für Anthropic ist es nicht die erste Klage dieser Art. Die beiden Verlage Sony Music Publishing und Warner Chappell Music haben sich zusammengeschlossen, um rechtlich gegen Anthropic vorzugehen. Music Business Worldwide hat die Anklageschrift zugänglich gemacht. Darin werfen sie dem KI-Unternehmen "einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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