SAP (SAP): Starkes Cloud-Wachstum und US-Tech-Impulse!

Die Erholungsbewegung könnte erst am Anfang sein!

Rückblick

Der SAP-Chart zeigt eine prägnante Erholung nach einem deutlichen Tiefpunkt. Im Zeitraum von April bis Ende Juli befand sich die Aktie in einer ausgeprägten Abwärts- und Konsolidierungsphase. Die Tiefs lagen Ende Juli im Bereich von ca. 127.50 Euro. Anfang August setzte eine dynamische Kaufwelle ein. Der Kurs kletterte zügig nach oben und überschritt Ende August die Marke von 190 Euro.

SAP-Aktie: Chart vom 28.08.2026, Kürzel: SAP, Kurs: 191.94 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der schnelle EMA 20 hat den EMA 50 von unten nach oben gekreuzt (Golden Cross auf kurzfristiger Ebene), was den starken Aufwärtsimpuls unterstreicht. Nach dem Ausbruch über die 190-Euro-Marke richtet sich der Blick der Anleger nun auf die psychologisch wichtige Hürde bei 200 Euro sowie das Pivot-Hoch im Bereich von rund 215 Euro. Einen attraktiven Einstiegspunkt bei einem Rücksetzer würde der Bereich um 185 Euro darstellen. Auf der Unterseite bietet die Zone um 175 bis 180 Euro (EMA 20) eine erste solide Auffanglinie.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs unter den EMA 20, zeigt dies kurz- bis mittelfristige Schwäche. Die nächste Anlaufstation wäre die 50-Tagelinie. Danach würde das Juli-Tief in den Fokus der Bären rücken.

Meinung

Die starke Erholungsbewegung der SAP-Aktie im August beruht auf einer Kombination aus soliden Unternehmenszahlen und positiven Impulsen aus dem US-Softwaresektor. SAP meldete für das zweite Quartal ein überzeugendes Cloud-Umsatzplus (+24 %) sowie einen Anstieg des Gewinns je Aktie um rund +29 %. Dennoch geriet die Aktie zunächst unter Druck, da am Markt vorübergehend KI- und Wachstumssorgen herrschten. Ende August haben starke Bilanzen und optimistische Ausblicke von US-Tech-Riesen wie Salesforce (+22 %) und CrowdStrike Bedenken bezüglich einer KI-bedingten Nachfrageschwäche im Softwaresektor zerstreut. Das zündete auch bei SAP den Kursturbo. Im Zentrum der SAP-Story steht die Umstellung bestehender Kunden auf die Cloud (RISE with SAP) sowie die Integration von agentischer KI in Unternehmensprozesse.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 220.82 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 397.03 Mio. EUR

Meine Meinung zu SAP ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.08.2026

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