Larak - Das US-Militär hat offenbar iranische Stellungen auf der Insel Larak in der Straße von Hormus angegriffen. Ein US-Beamter bestätigte am Sonntagabend laut US-Medien, dass es sich um die erste Militäraktion seit einer wochenlangen Feuerpause im Iran-Krieg handele. Berichten zufolge sollen Einheiten der iranischen Revolutionsgarde beobachtet worden sein, wie sie Raketen mit Seeminen in die Meerenge abfeuern wollten.



US-Streitkräfte zerstörten zwei iranische Raketenwerfer auf der Insel, so der Beamte. Anwohner berichteten von einer Explosion in der Nähe der Insel Larak am Sonntag, wie die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete. Die Insel liegt nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus, einer zentralen globalen Schifffahrtsroute, die im Mittelpunkt regionaler Spannungen steht.



Das US-Zentralkommando hatte in der vergangenen Woche die Räumung von Seeminen aus den internationalen Schifffahrtswegen abgeschlossen, teilte die Trump-Administration mit. US-Präsident Donald Trump erklärte, dass der Iran darüber informiert worden sei, dass jedes Schiff oder Boot, das neue Minen platziere, "sofort und systematisch zerstört" werde. Die iranischen Revolutionsgarden kündigten am Sonntag Vergeltung an und beschuldigten "den US-zionistischen Feind", den Angriff durchgeführt zu haben, der zu Opfern unter iranischen Kräften und Zivilisten geführt habe.





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