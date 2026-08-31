Berlin - Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) fordert die komplette Umsetzung der geplanten Rentenreform. Die Vorschläge der Rentenkommission seien ein Gesamtwerk, sagte Frei der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).
"Es geht um Fairness und Gerechtigkeit. Wir wollen die Folgen des demografischen Wandels auf mehrere Generationen verteilen und nicht nur die Jüngeren belasten", so Frei. Wenn dieses Vorhaben gut durch das parlamentarische Verfahren gebracht werde, habe man die Chance auf eine echte Jahrhundertreform, so der Unionsfraktionschef weiter.
"Seien wir ehrlich: unsere sozialen Sicherungssysteme hätten schon vor Jahren zukunftsfest gemacht werden müssen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Vorschläge müssen schnellstmöglich umgesetzt werden."
"Es geht um Fairness und Gerechtigkeit. Wir wollen die Folgen des demografischen Wandels auf mehrere Generationen verteilen und nicht nur die Jüngeren belasten", so Frei. Wenn dieses Vorhaben gut durch das parlamentarische Verfahren gebracht werde, habe man die Chance auf eine echte Jahrhundertreform, so der Unionsfraktionschef weiter.
"Seien wir ehrlich: unsere sozialen Sicherungssysteme hätten schon vor Jahren zukunftsfest gemacht werden müssen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Vorschläge müssen schnellstmöglich umgesetzt werden."
© 2026 dts Nachrichtenagentur