Berlin - Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann fordert die Koalition auf, ihre Pläne zur Einführung der AU-Pflicht ab dem ersten Krankheitstag aufzugeben. "Friedrich Merz und seine Koalition sollten nicht zwanghaft an einem falschen Vorhaben festhalten, nur weil sie sich im Koalitionsausschuss dazu vereinbart haben. Das wäre wider alle Vernunft", sagte Haßelmann der "Rheinischen Post".
Die elektronische Krankschreibung abzuschaffen, führe zu einer völligen Überlastung der Hausarztpraxen, argumentierte die Politikerin. Ebenso die AU ab dem ersten Tag. Alle Hausärzte würden davor warnen. Die Pläne seien "getragen von einer Misstrauenskultur gegenüber Arbeitnehmern und wird am Ende zu mehr und längeren Krankschreibungen führen, nicht zu weniger", so Haßelmann weiter.
Die Regierung müsse auf diese "unsinnige Maßnahme" verzichten, forderte die Fraktionschefin.
Die elektronische Krankschreibung abzuschaffen, führe zu einer völligen Überlastung der Hausarztpraxen, argumentierte die Politikerin. Ebenso die AU ab dem ersten Tag. Alle Hausärzte würden davor warnen. Die Pläne seien "getragen von einer Misstrauenskultur gegenüber Arbeitnehmern und wird am Ende zu mehr und längeren Krankschreibungen führen, nicht zu weniger", so Haßelmann weiter.
Die Regierung müsse auf diese "unsinnige Maßnahme" verzichten, forderte die Fraktionschefin.
© 2026 dts Nachrichtenagentur