Osnabrück - Der Journalist Ulf Poschardt rät Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einer optischen Veränderung. Auf die Frage, ob sich Merz seine markante "Haarinsel" abrasieren sollte, sagte Poschardt der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Ja. Auf jeden Fall. Ich verstehe es nicht. Einfach weg damit." Dann sei es clean - eine makellose Glatze. Das rasiere man weg, das sei eine Binsenweisheit. Er könnte zum "Jason Statham der Konservativen" werden.



Neben Merz nahm Poschardt auch die Looks anderer Spitzenpolitiker psychologisch unter die Lupe. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete er als "Panzerfrauen". Weidels Kleidung wirke wie ein Panzer, der dickste Panzer in der deutschen Politik. Ihr Stil sei "spießig, steif und uncharismatisch". Dies sei so massiv, dass er sich manchmal frage, ob dahinter doch irgendeine sensible Seele stecken könnte. Es sei wohl auch eine Reaktion auf "den unglaublichen Hass, den man über ihr auskippt".



Ein ähnliches Urteil fällte er über die EU-Kommissionspräsidentin. Von der Leyens Frisur stehe gewissermaßen für ihre Ambitionen, übersetzt in Haar. Es sei ein "Ambitionsstahlhelm aus Haar". Bezüglich ihrer Kostüme zog er den direkten Vergleich zur AfD-Chefin. Das sei alles genau so wie bei Weidel, beides "Panzerfrauen". Er bedauere es, dass Frauen, die erfolgreich sein wollen, sich so verpanzern müssen.



Über die Haartransplantation von Christian Lindner sagte Poschardt: "Ich finde das cool, auch seinen offenen Umgang damit. Christians Haartransplantation sehe ich genauso wie Frauen und Schönheitsoperationen." Es sei natürlich krass, dass man da immer wieder ranmuss. So ein Gesicht sei wie ein Auto, mit dem man später ständig in die Wartung fährt. Aber Haartransplantationen: Wenn das gut ist und gelingt, dann finde er das super.



Einen modernen, wenn auch eigenwilligen Stil attestierte er CSU-Chef Markus Söder und SPD-Chef Lars Klingbeil. Beide stünden "für den deutschen Mann als Naturgewalt, der klassische Schönheitsideale transzendiert".



Geradezu enthusiastisch äußerte sich Poschardt über FDP-Chef Wolfgang Kubicki: "Super Style. Das ist einfach perfekt - die Anzüge und die Wampe und die Frisur und immer diese Begeisterung. Braun gebrannt von der Ostsee, dazu der rote Kopf vom Bluthochdruck. Ich finde den super. Der ist als Typ eine richtige Nummer."





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