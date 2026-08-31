Die Infrastruktur der Kapitalmärkte befindet sich im Wandel. Die weltgrössten Finanzinstitute setzen mittlerweile gemeinsam genutzte, kryptografisch gesicherte digitale Register als Basisinfrastruktur ein. Zwei Anwendungsbereiche stehen im Zentrum dieses Wandels: Stablecoins und Tokenisierung. Autor: Andrew Ye, Investment Strategist, Global X ETFs Was sind Stablecoins und Tokenisierung?Ein Stablecoin ist ein digitaler Vermögenswert, der an eine Referenzwährung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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