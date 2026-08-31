Zürich - Der US-Dollar hat die am Freitag erzielten Gewinne über das Wochenende gehalten. In der neuen Woche stehen wichtige Konjunkturtermine an, welche die neue Erwartungshaltung zu den US-Zinsen testen werden. Der USD/CHF-Kurs notiert am Montagmorgen mit 0,8093 praktisch unverändert zum Freitagabend. Das Gleiche gilt für den EUR/USD-Kurs, der bei 1,1590 nach 1,1580 steht. Wenig verändert zeigt sich auch das Währungspaar EUR/CHF (0,9381). Der Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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