Zürich - Die Migros Bank hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient. Dabei profitierte das Institut insbesondere von einem höheren Zinserfolg. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis stieg in den ersten sechs Monaten um 14,7 Prozent auf 185,5 Millionen Franken, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Der Reingewinn kletterte gleichzeitig um 18,9 Millionen auf 151,5 Millionen Franken. Zinsgeschäft als WachstumstreiberBei den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab