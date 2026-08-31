Zürich - Geopolitische Spannungen, Handelskonflikte, Sanktionen und regulatorische Veränderungen sind für Schweizer Unternehmen längst nicht mehr nur abstrakte Risiken. Sie wirken sich zunehmend unmittelbar auf Geschäftstätigkeit, Wachstum und strategische Entscheidungen aus. Gleichzeitig zeigt sich eine Lücke zwischen der Beobachtung politischer Risiken und der Fähigkeit von Unternehmen, sich systematisch auf deren Eintreten vorzubereiten. Dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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