Die Deutsche Bank stuft Novo Nordisk von "Halten" auf "Verkaufen" ab und senkt ihr Kursziel von 290 auf 265 DKK. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 295,50 DKK drohen damit weitere rund -10%. Nach einem Kursverlust von etwa -70% seit dem Rekordhoch wirkt das ausgesprochen pessimistisch. Die Argumentation ist jedoch fundamental nachvollziehbar: Das Problem ist nicht nur 2026, sondern ein möglicherweise ausbleibendes Comeback im Jahr 2027. Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de