Chancen und Kontraste am Markt: Novo Nordisk mit Abnehmpille, ASIC-Sorgen bei DroneShield, Power Metallic Mines mit Ausbruchsmöglichkeit

Der dänische Pharmagigant Novo Nordisk musste im erbitterten Wettlauf um die lukrative Abnehmspritze einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen, aber jetzt kommt die Abnehmpille als Wunderwaffe. Gleichzeitig kämpft der australische Drohnenspezialist DroneShield mit regulatorischem Gegenwind, der das Vertrauen der Anleger massiv auf die Probe stellt, aber die Zahlen sind gut. Abseits von diesen Unternehmen gibt es im kanadischen Rohstoffsektor mit Power Metallic Mines noch eine Company, die eindrucksvoll unter Beweis stellt, wie ein solider Polymetall-Fundort und exzellente Bohrergebnisse Stärke und Kraft in den Chartverlauf reinbringen. Lesen Sie hier, warum diese drei Werte jetzt auf jede Watchlist gehören!Den vollständigen Artikel lesen ...
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