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Montag, 31.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer auf Rekordhoch: Bohrkern unterm Mikroskop - bei dieser Kupfer-Aktie könnte jetzt das Labor den wichtigen Unterschied machen
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zukunftsbilanzen.de
31.08.2026 06:46 Uhr
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Chancen und Kontraste am Markt: Novo Nordisk mit Abnehmpille, ASIC-Sorgen bei DroneShield, Power Metallic Mines mit Ausbruchsmöglichkeit

Der dänische Pharmagigant Novo Nordisk musste im erbitterten Wettlauf um die lukrative Abnehmspritze einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen, aber jetzt kommt die Abnehmpille als Wunderwaffe. Gleichzeitig kämpft der australische Drohnenspezialist DroneShield mit regulatorischem Gegenwind, der das Vertrauen der Anleger massiv auf die Probe stellt, aber die Zahlen sind gut. Abseits von diesen Unternehmen gibt es im kanadischen Rohstoffsektor mit Power Metallic Mines noch eine Company, die eindrucksvoll unter Beweis stellt, wie ein solider Polymetall-Fundort und exzellente Bohrergebnisse Stärke und Kraft in den Chartverlauf reinbringen. Lesen Sie hier, warum diese drei Werte jetzt auf jede Watchlist gehören!

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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