Der Aufsichtsrat hat grünes Licht für die milliardenschwere Trennung gegeben. Für die zukünftige Ausrichtung von Siemens Energy hat das deutliche Folgen. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Der Aufsichtsrat von Siemens Energy hat am Dienstagabend (25.8.) grünes Licht für die Abspaltung der Sparte Transformation of Industry (ToI) gegeben. Bereits im Juni berichteten wir unter dem internen Projektnamen "Voyager" über die Abspaltungspläne unseres Musterdepotwerts und skizzierten laut konzerninternen Szenarien ein Bewertungspotenzial von 9,5 bis 15 Mrd. Euro. Der Aufsichtsrat hat diese Überlegungen nun konkretisiert. Analysten taxieren den Wert von ToI aktuell auf über 10 Mrd. Euro, immerhin fast das Doppelte des zuletzt erzielten Segmentumsatzes von 5,7 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Siemens Energy ist aktuell knapp 130 Mrd. Euro schwer. ToI bündelt Kompressoren, industrielle Dampfturbinen, Automatisierungslösungen sowie Wasserstoffelektrolyseure und Batteriespeicher. Kunden kommen vor allem aus Öl und Gas, Chemie, Stahl und Schifffahrt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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