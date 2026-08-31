Zürich - Nach dem Bahnunfall im Gotthard-Basistunnel im Jahr 2023 wollen die SBB nach Angaben der «Neuen Zürcher Zeitung» die Haftungsregeln einseitig verschärfen. Konkret soll eine Klausel auf alle ausländischen Partnern ausgeweitet werden, wie die Zeitung am Montag unter Verweis auf ein unveröffentlichtes Dokument schrieb. Die Klausel besagt demnach, dass der Kunde für alle Schäden haftet, die auf einen Mangel der von ihm bereitgestellten Wagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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