Der Baukonzern Bilfinger hat im Q2 2026 den Umsatz um 7 % auf 1,45 Mrd. Euro gesteigert. Das EBITA legte nur unterproportional um 4 % auf 77 Mio. Euro zu. Während das Umsatzziel (5,4 bis 5,9 Mrd. Euro) bestätigt wurde, soll die EBITA-Marge 2026 nur noch am unteren Ende der Spanne von 5,8 bis 6,2 % liegen. Die Gründe für den schwächeren operativen Gewinn liegen vor allem bei Projektverschiebungen in Europa aufgrund der geopolitischen Entwicklungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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