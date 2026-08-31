Die Buxtehuder MAS Elektronik geht mit einem neuen Hybrid-Wechselrichter an den Start. In Kombination mit dem hauseigenen Speicher ist er für Balkonkraftwerke und größere PV-Anlagen konzipiert. Die MAS Elektronik AG erweitert ihr Portfolio um die neue Produktfamilie Xoro Solar Atlas Plus. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus dem Batteriespeicher Atlas Plus, einem Hybrid-Wechselrichter und Solarmodul-Anschlüssen. Bisher hatte das Unternehmen aus Buxtehude lediglich die AC-gekoppelten Energiespeichersysteme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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