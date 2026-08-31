Am 17. Juli legte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie nach monatelangem Rätselraten endlich amtlich bestätigte Entwürfe für EEG und Netzpaket vor. Für die damit eröffnete Verbändeanhörung gab es ganze drei Werktage - was für reichlich Kritik sorgte, wobei gerade die Erneuerbare-Energien-Branche auch inhaltlich viel zu bemängeln hatte. Daran hat sich mit der am 29. Juli vom Bundeskabinett verabschiedeten Fassung nicht allzu viel geändert. Wann der Bundestag sich mit dem Thema befasst, steht noch nicht fest. Sicher ist nur, dass Eile geboten ist, weil das novellierte EEG wegen EU-rechtlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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