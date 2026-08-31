Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mehr oder weniger unverändert in den letzten August-Handelstag gestartet. Die gestiegenen US-Zins-Erwartungen und der höhere Ölpreis seien zwar Belastungsfaktoren, meinen Börsianer. Die vielen defensiven Titel an der Schweizer Börse stützen aber den Markt. Das Notenbanker-Treffen von Jackson Hole vom Freitag wire noch nach, meinen Händler. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh habe die Märkte auf eine steigende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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