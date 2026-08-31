Zürich - Die Schweizer Banken haben 2025 Rekordergebnisse erzielt und auch 2026 dürfte der Aufwärtstrend laut Experten weitergehen. Wachstumsmotor ist dabei vor allem das Geschäft mit Kommissionen und Dienstleistungen. 2025 haben Schweizer Banken beim Geschäftserfolg, der als Mass für die operative Leistung gilt, einen Rekord eingefahren. Dieser stieg bei allen Banken zusammengerechnet um 5,8 Prozent auf 73,8 Milliarden Franken, wie dem am Montag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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