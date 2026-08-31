Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.435 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze rangierten Brenntag, BASF und Continental, am Ende Siemens Energy, Vonovia und MTU.



Nach wochenlanger Kriegspause hatten die USA am Wochenende erneut den Iran angegriffen. "Der Ölpreis reagiert mit dem erwartbaren Preissprung nach oben. Aktien- und Rentenmärkte reagieren dagegen entspannt auf die erneute militärische Eskalation", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Mehrzahl der Anleger erwarte offenbar nicht, dass die Situation erneut großflächig und langfristig eskaliere. "Stattdessen wird am Aktien- und Rentenmarkt nur ein kurzer Angriff eingepreist. Ob dieses Szenario so eintritt, ist aktuell vollkommen offen. Vieles wird hier sicherlich von der Reaktion des Iran abhängen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1596 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8624 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 89,97 US-Dollar; das waren 2,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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