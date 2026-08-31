DJ Mercedes-Benz beginnt am Dienstag Aktienrückkauf für bis zu 1 Mrd EUR

DOW JONES--Mercedes-Benz startet am Dienstag ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro. Im Zeitraum vom 1. September 2026 bis zum 6. April 2027 will der Autokonzern bis zu 58 Millionen eigene Aktien über die Börse oder über ein multilaterales Handelssystem erwerben, wie Mercedes-Benz mitteilte. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Das Rückkaufprogramm war von der Hauptversammlung im Mai vergangenen Jahres abgesegnet worden.

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August 31, 2026 03:28 ET (07:28 GMT)

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