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WKN: 727413 | ISIN: DE0007274136 | Ticker-Symbol: STO3
Xetra
31.08.26 | 10:27
97,00 Euro
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Branche
Kunststoffe/Verpackungen
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