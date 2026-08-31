Ein großer Teil der Ertragsverluste in Photovoltaik-Anlagen entsteht nicht durch schwerwiegende Defekte, sondern durch viele kleine, verteilte Fehlerquellen wie Moduldegradation, unterschiedliche Verschmutzungsgrade, Kontaktprobleme, Teilverschattungen, alternde Kabel oder String-Mismatch. Bei einem Solarpark mit 100 Megawatt Leistung beispielsweise können bereits geringe, unerkannte Performanceverluste erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Schon wenige Prozentpunkte Minderertrag können jeden Monat zu Umsatzeinbußen im vier- bis fünfstelligen Bereich führen. Monitoring wird damit zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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