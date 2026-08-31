Berlin - Das Bundesverkehrsministerium will mit einem neuen Förderaufruf bis zu 14 Millionen Euro für die Förderung von Fahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion bereitstellen. Das teilte das Ministerium am Montag mit.
Gefördert werden demnach insbesondere Projekte im öffentlichen Personennahverkehr und im Güterkraftverkehr, bei denen autonome Fahrzeuge dauerhaft im öffentlichen Verkehrsraum eingesetzt werden.
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sagte, autonomes Fahren biete die Chance, Mobilität neu zu denken. "Gerade in ländlichen Regionen und in städtischen Randlagen können autonome Fahrzeuge das öffentliche Verkehrsangebot sinnvoll ergänzen und Menschen besser miteinander verbinden." Gleichzeitig eröffne die Technologie dem Güterkraftverkehr neue Möglichkeiten, um dem steigenden Transportbedarf und dem zunehmenden Fahrpersonalmangel zu begegnen.
Ein besonderer Schwerpunkt des Förderaufrufs liegt auf Projekten, die einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung von Modellregionen für autonomes Fahren leisten. Antragsberechtigt sind unter anderem Kommunen, kommunale Gebietskörperschaften, ÖPNV-Aufgabenträger sowie kommunale und private Verkehrsunternehmen. Anträge können ab dem 1. September 2026 über das Förderportal Easy-Online eingereicht werden.
Gefördert werden demnach insbesondere Projekte im öffentlichen Personennahverkehr und im Güterkraftverkehr, bei denen autonome Fahrzeuge dauerhaft im öffentlichen Verkehrsraum eingesetzt werden.
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sagte, autonomes Fahren biete die Chance, Mobilität neu zu denken. "Gerade in ländlichen Regionen und in städtischen Randlagen können autonome Fahrzeuge das öffentliche Verkehrsangebot sinnvoll ergänzen und Menschen besser miteinander verbinden." Gleichzeitig eröffne die Technologie dem Güterkraftverkehr neue Möglichkeiten, um dem steigenden Transportbedarf und dem zunehmenden Fahrpersonalmangel zu begegnen.
Ein besonderer Schwerpunkt des Förderaufrufs liegt auf Projekten, die einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung von Modellregionen für autonomes Fahren leisten. Antragsberechtigt sind unter anderem Kommunen, kommunale Gebietskörperschaften, ÖPNV-Aufgabenträger sowie kommunale und private Verkehrsunternehmen. Anträge können ab dem 1. September 2026 über das Förderportal Easy-Online eingereicht werden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur