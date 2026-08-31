Baden - Mit dem Markteintritt von Aduno Pay erhält der Schweizer Händler- und KMU-Markt eine neue, eigenständige Zahlungslösung. Erstmals seit der Übernahme von SIX Payment Services durch Worldline tritt wieder ein vollintegrierter Schweizer Payment-Anbieter mit eigener Visa- und Mastercard- Zahlungsabwicklung im Markt an. Das Unternehmen verbindet modernste digitale Payment-Technologie mit persönlichem Kundenservice direkt vor Ort. Zu den Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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