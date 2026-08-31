Bern - Neun Parteien haben für 2025 Einnahmen von insgesamt 24,6 Millionen Franken gemeldet, weniger als im Vorjahr. Die meisten Einnahmen entfielen auf die SP. Massgebend für die Meldungen sind die Vorschriften für die Transparenz bei der Politikfinanzierung. Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat am Montag die von neun Parteien mitgeteilten Einnahmen veröffentlicht. Diese waren um eine Million Franken tiefer als jene von 2024. Damals hatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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