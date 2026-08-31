Vernier - Decathlon Schweiz hat mit Dragos Brinza einen neuen Generaldirektor. Er hat die Leitung bereits per 2. Juni von Fabrice Beschu übernommen. Brinza war zuvor General Manager für die Region Kroatien, Slowenien und Serbien, wie der Sportartikelhändler am Montag mitteilte. Der Informatikingenieur arbeitet seit mehr als 15 Jahren für Decathlon. In der Schweiz soll er unter anderem die Digitalisierung und das Omnichannel-Geschäft weiterentwickeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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