Zürich - Die 1924 in Zürich gegründete Bank Vontobel wird 2030 ihren Hauptsitz von Zürich nach Baar ZG verlegen. In einem neuen Campus sollen künftig mehr als 1500 Mitarbeitende zusammenarbeiten, die heute auf sieben Gebäude in Zürich verteilt sind. Auch Geschäftsleitung und Verwaltungsrat werden am neuen Standort angesiedelt. Mit dem Zusammenzug wolle Vontobel alle Mitarbeitenden unter einem Dach vereinen, sagte ein Vontobel-Sprecher am Montag zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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