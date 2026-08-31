Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Mounjaro zur Senkung des Risikos schwerer Herz-Kreislauf-Ereignisse zugelassen. Damit erhält Eli Lillys wichtigstes Medikament ein zusätzliches Verkaufsargument gegenüber den Präparaten von Novo Nordisk. Angesichts eines Quartalsumsatzes von fast 10 Milliarden US$ besitzt bereits eine moderate Ausweitung der Nutzung gewaltige finanzielle Bedeutung. Mehr als eine zusätzliche Indikation Mounjaro darf künftig bei Erwachsenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de