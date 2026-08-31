Bei SAP hat sich die Stimmung innerhalb weniger Tage ziemlich gedreht. Nach der starken Erholung im gesamten Software-Sektor steht die Aktie wieder bei rund 189 €. Vor allem die starken Salesforce-Zahlen haben zuletzt etwas Druck aus der großen KI-Sorge genommen. Ganz erledigt ist das Thema damit aber noch nicht. Starke Salesforce-Zahlen helfen auch SAP Software-Aktien hatten es in diesem Jahr nicht gerade leicht. Ein großes Thema war immer wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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