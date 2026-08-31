BMW hat sich nach dem scharfen Abverkauf an einer wichtigen Marke stabilisiert und in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt. Parallel mehren sich positive Signale, ein operativer Meilenstein bei der Elektromobilität trifft auf wachsende Erwartungen an den Herbst. Ob der Schwung ausreicht, entscheidet sich jetzt an einer entscheidenden charttechnischen Schwelle. Analysten setzen auf den Herbst Citigroup hat BMW am Freitag auf die Beobachtungsliste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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